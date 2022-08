NAPOLI – Di Lorenzo onorato di essere il capitano del nuovo ciclo azzurro

Il forte terzino destro del Napoli e dell’Italia, Giovanni Di Lorenzo si è concesso ai microfoni del quotidiano “Il Roma” per un’intervista molto interessante nella quale si è detto onorato ed orgoglioso di indossare la fascia di capitano, in questo nuovo ciclo di rifondazione azzurra. Ecco, nei particolari, uno stralcio di quanto dichiarato dal giocatore ex Empoli:

“Essere il capitano della squadra rappresenta una grossa responsabilità, tuttavia me la prendo volentieri. Sono felice di portare al braccio questa fascia, spetta a me, però, dimostrare di meritare tale investitura. Tutti mi hanno voluto dare fiducia e io non posso che ripagarli dando sempre il meglio di me. La partenza di Koulibaly è stata una perdita enorme ma chi lo sostituirà saprà essere all’altezza. Non a caso, nello scorso campionato Rrahmani e Juan Jesus hanno fatto molto bene insieme. Sono arrivati tanti volti nuovi che sicuramente daranno il loro contributo. Già si sono ambientati, quindi siamo pronti a metterci in gioco e dimostrare quanto valiamo sul campo, per rimanere nelle zone alte della graduatoria.”