Sassuolo – Dionisi: ” Se Raspadori, lunedì, sarà ancora qui giocherà contro la Juve”

L’allenatore del Sassuolo, Dionisi, nel corso della conferenza stampa prepartita contro la Juventus, di lunedì 15 agosto, alla domanda se Raspadori giocherà o meno contro o bianconeri, vista l’imminente cessione al Napoli, ha risposto senza mezzi termini che nel caso in cui non si concludesse, in queste ore, l’affare con il club partenopeo, l’attaccante sarebbe della partita. Ecco nel dettaglio le parole del tecnico neroverde in merito a Raspadori:

“Naturalmente è risaputo che esiste la trattativa col Napoli per la cessione di Raspadori, tuttavia nulla è stato ancora concluso, per cui ad oggi è del Sassuolo. Chi fa parte della squadra, fino a quando non firma per altri club, sempre se firmerà, ha l’obbligo di scendere in campo e dare il massimo. Dunque se lunedi pomeriggio sarà ancora qui con noi potrebbe giocare benissimo”