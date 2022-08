IL PUNTO SULLA A – Prima giornata stagione 2022/23

Tra ieri e sabato si sono disputate otto gare relative alla prima giornata del nuovo campionato di serie A, ebbene si sono registrati altrettanti successi, infatti il segno X non si è visto in nessun campo, almeno per il momento, dato che nella giornata odierna sono in calendario gli ultimi due posticipi di giornata questo torneo nettamente particolare rispetto al passato, perchè si giocherà in due fasi. Dicevamo solo vittorie, hanno conquistato, difatti, l’intera posta in palio le due antagoniste della passata stagione, ossia il Milan e l’Inter rispettivamente contro Udinese e Lecce, i rossoneri in casa per 4 a 2, mentre i nerazzurri, in trasferta all’ultimo istante per 2 a 1. Tre punti anche per l’Atalanta a Genova con la Samp, battuta per 2 a 0, per il Torino, 2 a 1 in Brianza con il neo promosso Monza, per la Fiorentina, 3 a 2 alla matricola Cremonese, per la Lazio, all’Olimpico contro il Bologna, sconfitto 2 a 1 ed infine per la Roma di Mourinho che ha violato il terreno dell’Arechi, di misura, contro una Salernitana imbottita di nuovi innesti. A chiudere il primo turno saranno Verona – Napoli alle 18,30 e Juventus – Sassuolo, alle 20,45. Vedremo pertanto, se si rispetterà o meno l’andazzo delle giornate di sabato e domenica, arrivando a dieci vittorie su dieci. Sarebbe un vero record.