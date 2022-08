LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Kvara regale, si rivede un grande Zielinski. Difesa da registrare

MERET 6,5: nessuna responsabilità sui gol subito, sempre attento, risulta pronto anche su un gran tiro da fuori di Tameze. DI LORENZO 5,5: meno preciso e puntuale del solito, probabilmente sente il peso della fascia di capitano o semplicemente deve ritrovare la migliore condizione. RRAHMANI 5,5: il Verona riparte raramente eppure lui patisce la velocità e la determinazione di Lasagna, non certo Van Basten… KIM MINJAE 5,5: non si supera facilmente nell’uno contro uno, deve però trovare la migliore intesa con Rhahmani. Qualche dormita i due l’hanno avuta. MARIO RUI 6: il primo gol ce l’ha sulla coscienza, poi si rifà ampiamente con buone chiusure e la solita spinta di qualità. (82′ Olivera S. V.) ANGUISSA 7: grande forza a metà campo, qualità e quantità e va due volte anche vicino al gol. In un’occasione è il palo a dirgli di no LOBOTKA 7: ci ha ricordato il miglior Falcao oggi. Signore del centrocampo, impeccabile nelle due fasi di gioco, e gol di gran classe. ZIELINSKI 8: sempre nel vivo dell’azione, la qualità l’ha sempre avuta ma stasera dimostra anche personalità. Suggerisce e si butta dentro, devastante per il Verona il suo galleggiare sulla trequarti. Sta tornando… (75′ ZERBIN S. V. si divora un gol incredibile, ma il ragazzo è un cavallo di razza); LOZANO 7,5: nel primo tempo asfalta letteralmente il lato sinistro del Verona. Fa quello che vuole, le occasioni più pericolose del Napoli nascono da sue iniziative. Gli manca solo il gol. (75′ POLITANO 7: entra bello pimpante, un gol e tante iniziative entusiasmanti in ripartenza), OSIMHEN 7: segna ma spreca anche. Per i difensori del Verona è assolutamente immancabile. Bello il suo gol di opportunismo che dimostra un’altra sua qualità, l’astuzia sotto porta. (82′ OUNAS S.V. inspiegabilmente gli viene annullato un gol), KVARATSKHELIA 8: regale, ha qualità, forza, personalità. Calciatore completo, un gol di testa e un assist per lui. (68′ ELMAS 6,5: elemento prezioso, può giocare in qualsiasi ruolo e lo fa spesso molto bene).

