Piattaforma Dazn – Nuovo disastro della pay tv, numerose proteste degli utenti

Ancora una volta grossi problemi di visione per la piattaforma a pagamento di Dazn che ieri ne ha combinata un’altra delle sue con disservizi agli abbonati che non hanno potuto assistere alle partite del pomeriggio e della serata, perchè sullo schermo usciva la scritta si è verificato un errore. Su tantissimi account, quindi le partite, in particolare i posticipi, nessuno li ha visti. Migliaia e migliaia di abbonati pur pagando in anticipo la quota mensile, peraltro cara, sono stati danneggiati per i vergognosi problemi di ricezione che, puntualmente si verificano nel corso di una stagione. Questa pay Tv invece di migliorare sembra peggiorare. Gli utenti del web sono infuriati e hanno manifestato attraverso giuste proteste il loro dissenso, minacciando persino di disdire l’abbonamento.