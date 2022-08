Premier League – Prima rete di Kalidou Koulibaly con il Chelsea

L’ex centrale azzurro Kalidou Koulibaly, partito alla volta dell’Inghilterra per giocare in Premier League con il Chelsea, ieri, nel match contro il Tottenhan del tecnico italiano Antonio Conte, ha messo a segno una rete spettacolare che ha mandato in visibilio i sostenitori dei blues. Il senegalese ha trafitto il portiere avversario sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in virtù di un tiro volo di esterno che si è infilato nella porta del Tottenham. L’ex Napoli, quindi, in pochissimo tempo già si è ambientato nel calcio britannico dando dimostrazione di essere un grande giocatore. Koulibaly è parso molto sicuro di sé e padrone della sua area, come del resto era già noto ai tifosi napoletani. Dunque, smentiti anche gli scettici che affermavano che il difensore della nazionale del Senegal non si sarebbe addentrato facilmente in Permier League.