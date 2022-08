Il Verona e il Napoli omaggeranno Claudio Garella, il portiere recentemente scomparso che ha limitato in entrambe le squadre, ecco il comunicato del Verona:

Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle. Oggi è per te, Claudio!