Vezzali: “Inaccettabile disagio causato da Dazn. Ora un tavolo urgente per affrontare l’accaduto”

Continuano a far discutere i disservizi provocati nella giornata di ieri da Dazn. Qualche ora più tardi è intervenuta sull’argomento anche Valentina Vezzali. La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport si è espressa in questo modo sul proprio profilo Twitter: “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a DAZN, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la SerieA, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto”.

