Posticipi serie A del lunedì – Vincono anche Napoli e Juventus

Con gli ultimi due posticipi del Lunedì si è chiusa la prima giornata di serie A. Rispettato il trend del sabato e la domenica con altri due successi. Infatti il Napoli ha travolto il Verona al Bentegodi, in rimonta, per 5 a 2, con il georgiano sugli scudi, autore di un gol ed un assist e la Juventus si è sbarazzata del Sassuolo, a Torino, per 3 a 0 con rete del neo acquisto Di Maria e doppietta di Vlahovic. Dunque dieci vittorie su dieci in questo inizio di stagione che vede la formazione di Spalletti in testa alla classifica, da sola, in virtù, a parità di differenza reti, del maggior numero di gol realizzati.