NAPOLI vs MONZA – Torna l’entusiasmo tra i tifosi, è corsa al biglietto

La bella prestazione di Verona ed il successo roboante a spese dei gialloblù, ha fatto tornare l’entusiasmo tra la tifoseria azzurra che, ora, attende con ansia i propri beniamini, domenica nel tardo pomeriggio, al Maradona, dove sarà ospite il neo promosso Monza di Silvio Berlusconi, reduce dalla sconfitta interna col Torino. Dalla vendita dei tagliandi per la partita si evince che ci sarà una bella cornice di pubblico sugli spalti di Fuorigrotta. Già esauriti i Distinti e le Curve superiori, a quatto giorni dal debutto casalingo della squadra di Spalletti. Il popolo napoletano, d’incanto, ha ritrovato il sorriso, tutti hanno ammirato la prima del Napoli del tecnico toscano., il quale ha mandato un messaggio alla piazza, affermando che i sostenitori azzurri possono dormire sonni tranquilli, visto che chi indossa la maglia del colore del cielo ha la stessa passione dei tifosi. Contro Il Monza, ovviamente, non ci sarà il sold out, tuttavia il segnale che sta arrivando, attualmente, dai napoletani è eloquente. C’è tanta voglia di ritornare ad incitare questa squadra, come un tempo.