Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ufficializza dal suo profilo twitter l’acquisto di Giacomo Raspadori : Benvenuto Giacomo!

Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale: il Napoli pagherà un totale di 30 milioni, diviso in sei anni: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, pagabili nei successivi cinque anni, oltre a dei bonus.