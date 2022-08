ANTICIPI del sabato di A – Seconda giornata, l’Inter a punteggio pieno

Primi pareggi della stagione, ieri negli anticipi di serie A del sabato, validi per la seconda giornata: difatti si sono divisi la posta in palio, a reti inviolate, l’Udinese con la Salernitana ed il Torino con la Lazio, mentre hanno vinto il loro incontro casalingo il Sassuolo, per 1 a 0, rete capolavoro di Berardi, a spese del Lecce e l‘Inter contro lo Spezia per 3 a 0. Grazie a questo successo, per il momento, la formazione di Inzaghi è sola in testa alla classifica, in attesa dei risultati di oggi e domani. La domenica pallonara prevede altre quattro gare, tra cui Napoli – Monza, quindi domani, si disputeranno i posticipi Roma vs Cremonese e Sampdoria vs Juventus.