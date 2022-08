LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Zielinski sopraffino, Kvaratskhelia da applausi

Meret 6 – Un solo buon intervento in tutto l’arco del match, l’attacco del Monza gli concede un pomeriggio di riposo.

Di Lorenzo 6 – Spinge poco, lasciando piena libertà a Lozano sull’out destro, concentrandosi in un’attenta e tranquilla prestazione in fase di non possesso.

Rrahmani 6.5 – Buona personalità e tranquillità nelle chiusure, favorito da un Monza poco ficcante offensivamente.

Kim 7 – Prestazione sicura e precisa in fase difensiva, con il bonus del gol di testa, specialità con la quale mette spesso in apprensione la difesa lombarda sui tiri da fermo.

Mario Rui 6 – Si fa trovare sempre pronto come punto di riferimento da cui far partire l’azione dei suoi.

(Olivera s.v.)

Anguissa 7.5 – E’ una presenza costante sia in fase di costruzione dell’azione che in quella di inserimento con o senza palla. Uomo ovunque.

Lobotka 6.5 – E’ il punto di riferimento principale del nuovo Napoli spallettiano. Rapidità nel recupero palla e personalità in costruzione della manovra, senza disprezzare qualche sortita offensiva centrale.

(Elmas 6 – Prima a sinistra, poi abbassato a centrocampo, impatta alla gara con buona volontà e discreta qualità).

Zielinski 7.5 – Eleganza sopraffina in ogni sua giocata. Si muove ed agisce con una rinnovata libertà di pensiero ed incoraggiante voglia di incidere.

Lozano 7 – Spina nel fianco costante sul fianco sinistro della difesa monzese, dove si inserisce con velocità brillantezza nelle giocate.

(Politano s.v.)

Osimhen 7.5 – Bel gol ed apprezzabili miglioramenti nei movimenti a venire incontro spalle alla porta. Fosse più preciso e lucido in alcune giocate, avrebbe pochi pari in Europa.

(Ounas 6 – Entra con la voglia di mettersi in luce e ci riesce con un paio di spunti in rapidità).

Kvaratskhelia 8 – In una gara dove paradossalmente stava trovando meno spunti nell’uno contro uno del solito, tira fuori dal cilindro due giocate entusiasmanti, che confermano le enormi potenzialità del suo bagaglio tecnico.

(Zerbin s.v)