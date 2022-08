Alle 18 amichevole, a porte aperte al Maradona, tra Napoli e Juve Stabia

Bella iniziativa sella Società Calcio Napoli verso i propri tifosi, i quali, quest’oggi alle 18 potranno assistere dal vivo, al Maradona, oppure sulla pagina ufficiale di facebook del club, o ancora in televisione sul canale 76 di Kiss Kiss Napoli Tv, all’amichevole tra gli azzurri ed i cugini della Juve Stabia, compagine che milita in serie C. Per l’accesso allo stadio, tuttavia, occorre registrarsi on line per ottenere l’invito omaggio. Tantissime le richieste di partecipazione da parte dei sostenitori della squadra di Spalletti, per cui la dirigenza partenopea ha deciso di aprire anche i settori popolari delle Curve. Dunque, a Fuorigrotta, questo pomeriggio, per vedere all’opera i nuovi acquisti Raspadori, Simeone Ndombele, Sirigu, accorreranno non meno di 35mila tifosi carichi di entusiasmo per le due belle vittorie dei loro beniamini. Quello contro la formazione di Castellammare di Stabia sarà un buon test per preparare l’ostica trasferta di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina che nella passata stagione ha dato grossi dispiaceri agli azzurri in Coppa Italia e in campionato. Un’amichevole sicuramente gradita dalla piazza napoletana che si gioca sullo sfondo di un inizio di stagione straordinario caratterizzato, soprattutto dalle grandi prestazioni fornite dal nuovo idolo di Napoli Khvicha Kvaratskhelia.