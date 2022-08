Champions – Per il Napoli si prospetta un girone di ferro? Alla dea bendata la risposta

Questo pomeriggio alle ore 18, ad Istanbul, in Turchia, ci sarà il sorteggio dei gironi della prossima Champions League, ultima edizione con 32 squadre partecipanti, alla partenza, mentre dalla stagione 23/24, i club europei diventeranno 36. Come è noto la formazione azzurra di Spalletti è stata inserita in terza fascia, per cui per il Napoli potrebbe prospettarsi un girone di ferro con due grandi squadre, difficili da superare. Visti i precedenti nei quali i partenopei non hanno mai avuto fortuna nel sorteggio, è possibile che si possa essere andare in un raggruppamento assai ostico. Ma i tifosi si augurano che, almeno questa volta, la dea bandata baci, finalmente, la loro squadra, magari facendo uscire dall’urna nomi meno altisonanti di Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona. Sarebbe bello se venisse fuori dalla prima fascia il Porto, il Francoforte o l’Ajax, mentre dalla seconda, per esempio, il Lipsia, il Siviglia oppure il Tottenham. Tuttavia se il Napoli continuerà a giocare sulla falsariga delle recenti partite, nulla è gli è precluso. Sarà possibile seguire il sorteggio Champions in diretta tv su Sky Sport 24, ed in streaming su Sky Go, Mediaset Play, Amazon Prime Video e canale YouTube dell’UEFA. Ricordiamo che la fase a gironi partirà martedì 6 settembre e si concluderà il 6 di novembre.