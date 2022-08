Simeone: “Ho ricevuto altre offerte importanti, ma nella mia testa c’era solo il Napoli”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai media e ai suoi nuovi tifosi, il centravanti del Napoli, Giovanni Simeone, ha così parlato della sua nuova avventura ai piedi del Vesuvio, rivelando la sua grande voglia di indossare la maglia azzurra: “Sono molto contento di essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa, ancora di più sapendo che ci sono tanti argentini che hanno fatto bene. Per me è una grande responsabilità, ogni giorno voglio dimostrare qualsiasi cosa. Ho voluto fortemente il Napoli, avevo tante possibilità ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare”.