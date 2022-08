Napoli, la presa di posizione dell’agente di Osimhen

Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League. La sua volontà è ormai nota tutti: lasciare il Manchester United per giocare ancora la più grande competizione europea.

Il suo agente Jorge Mendes sta cercando in tutti i modi di aiutare il suo assistito e vuole piazzare il fenomeno portoghese in una squadra che giochi la Champions quest’anno. Tra queste c’è anche il Napoli, al quale il procuratore vorrebbe andare incontro con un’offerta dai Red Devils per Victor Osimhen.

Non si tratta di una trattativa vera e propria ma bensì un piano strategico della coppia Ronaldo-Mendes, come ha specificato l’agente dell’attacco nigeriano con un tweet, prendendo le distanze da questa ipotesi.

Questo il messaggio di Roberto Calenda su Twitter: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni“.