Il Benevento accelera e chiude gli acquisti per Camillo Ciano, attaccante del Frosinone, e il difensore della Salernitana, Veseli. Ciano è già in città e firma un biennale con la Strega. Al Frosinone va in Insigne che gira al Benevento un conguaglio di circa 400000 euro. Si attende solo l’ufficialità. Vicinissimo anche l’attaccante Simy, attualmente in forza alla Salernitana.