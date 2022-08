Champions League – Per il Napoli debutto stagionale al Maradona contro il Liverpool

Dopo due anni di assenza dall’ultima apparizione, il Napoli torna a disputare la massima competizione continentale per club, la squadra di Luciano Spalletti è stata inserita, come ricorderete, nel gruppo A con Ajax, Liverpool e Rangers, un girone tosto, ma non impossibile. La formazione azzurra proverà a superare il girone lottando con i denti con le avversarie più blasonate. Una missione difficile, però alla portata dei partenopei che, quest’anno, sembrano molto più determinati e coscienti del loro valore. Intanto l‘Uefa ha reso noto i calendari dei vari gironi eliminatori. Gli azzurri debutteranno al Maradona, contro il Liverpool, mercoledì 7 settembre alle 21 ma vediamo l’intero cammino degli uomini di Spalletti nelle sei partite del raggruppamento A:

7 settembre ore 21 Napoli-Liverpool

13 settembre ore 21 Rangers-Napoli

4 ottobre ore 21 Ajax-Napoli

12 ottobre ore 18.45 Napoli-Ajax

26 ottobre ore 21 Napoli-Rangers

1 novembre ore 21 Liverpool-Napoli