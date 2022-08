Napoli, prosegue con fiducia la trattativa per Navas: possibile chiusura a inizio settimana

Il Napoli lavora per il ruolo di portiere e continua a trattare con il Psg per Keylor Navas. C’è fiducia, da parte degli azzurri, nell’arrivo del portiere. La trattativa per il costaricano potrebbe concludersi all’inizio della prossima settimana.

Con i parigini si discute anche della cessione di Fabian Ruiz. Il Napoli vorrebbe più di 20 milioni di euro per coprire l’ingaggio di Navas. Da capire il futuro di Meret, nel caso – sempre più probabile – di un arrivo di Navas.

L’arrivo di Navas completerebbe un mercato in entrata assai ricco per il NApoli, che ha regalato a Spalletti giocatori come Ndombelé, Sirigu, Raspadori, Simeone, Kim, Olivera e Kvaratskhelia, subito decisivo nelle prime due giornate di Serie A.

GianlucaDiMarzio.com