ANTICIPI DEL SABATO DI A – Terza giornata, in parità il big match Juve – Roma

Si sono giocati, ieri, quattro anticipi di serie A, validi per la terza giornata; il big match Juventus – Roma è terminato con il risultato di 1 a 1, grazie alle reti di Vlahovic, in apertura, su calcio piazzato e di Abram, di testa, nella ripresa su assist dell’ex Dybala. Gli altri risultati del sabato calcistico hanno registrato i successi del Torino a Cremona, per 2 a 1 e del Milan, a San Siro con il Bologna per 2 a 0, mentre Spezia – Sassuolo si è chiuso sul 2 a 2. Oggi le restanti quattro partite del terzo turno che vede alle 18,30 le gare Verona vs Atalanta e Salernitana vs Sampdoria. In serata, poi ci sarà Fiorentina – Napoli e Lecce – Empoli. In caso di vittoria del Napoli al Franchi, gli azzurri rimarrebbero in testa, in beata solitudine, con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.