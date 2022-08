LA PARTITA – Fiorentina vs Napoli 0-0, Lozano non punisce una Viola aggressiva

Firenze – Finisce 0-0 al Franchi una partita bellissima, vibrante giocata a velocità elevatissima dall’inizio alla fine. Mancano i gol, ma è il Napoli ad andarci più vicino con ben 3 occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito del match. Nel primo tempo viene annullato dal VAR una rete ad Osimhen per un fuorigioco di neppure mezzo metro. Poi gli azzurri in avvio di ripresa hanno la palla gol clamorosa con Lozano che di testa a pochi metri dal palo non centra la porta. E nel finale il nuovo entrato Raspadori calcia di sinistro preciso e Gollini fa una parata che salva la Viola. Una sfida che inizia e finisce ad un ritmo impressionante. Complimenti ad entrambe, un bel manifesto di calcio moderno e veloce. Il Napoli conquista il settimo punto in 3 gare e guarda avanti. Si ricomincia mercoledì sera contro il Lecce al Maradona. L’avventura è appena cominciata…

FIORENTINA: Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta (69′ Igor), Biraghi (80′ Terzic) Bonaventura (69′ Maleh), Amrabat, Barak, Ikoné (59′ Kouame), Sottil (80′ Saponara), Jovic. All. Italiano

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (78′ Ndombele), Zielinski (61′ Raspadori), Lozano (71′ Politano), Kvaratskhelia (61′ Elmas), Osimhen (78′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Note: ammoniti Anguissa, Martinez, Jovic, Raspadori, Ndobele

LA DIRETTA

90’+4′ Triplice fischio al Franchi. Fiorentina-Napoli finisce 0-0.

90’+3′ Ndombelé perde palla in mezzo al campo ed entra duro su Maleh. Stavolta Marinelli fischia fallo ed estrae anche il giallo per il francese ex Tottenham.

90’+2′

Marinelli fischia fallo a Kouamé dopo una spinta su Rrahmani, il Franchi erutta ancora una volta.

90’+1′

A terra anche Dodò, Marinelli non fischia, il Napoli riparte ma Kouamé ferma tutto, guadagnando anche fallo dopo il pestone di Mario Rui. Si accendono gli animi in campo ma l’arbitro laziale riesce a placarli.

90′ Ennesima ripartenza centrale di Amrabat, Raspadori lo trattiene da dietro e viene ammonito.

90′

Saranno tre i minuti di recupero.

90′

Esplode ancora il Franchi dopo la caduta a terra di Barak in seguito a un contrasto con Ndombelé.

89′

Doppia finta in area da parte di Politano che però non basta per aprirsi lo spazio per il sinistro.

88′

Saponara strozza la conclusione col destro dal limite, palla ampiamente a lato della porta difesa da Meret.

88′

Anche Jovic giù sulla trequarti dopo un contrasto con Ndombelé, Marinelli lascia ancora correre col Franchi che diventa una bolgia.

87′

Altra percussione di Amrabat che porta palla fino al limite dell’area napoletana e finisce a terra. Marinelli non fischia nulla e il Franchi non esita a far capire all’arbitro il proprio parere sulla questione.

85′

Contropiede viola con Amrabat che vede Saponara liberissimo a sinistra ma sbaglia il dosaggio dell’assist. Anguissa riesce a toccare la palla con la punta salvando in area di rigore.

84′

Lancio lungo per Kouamé che, però, commette fallo su Mario Rui e vanifica l’azione viola.

83′

Sul corner seguente, nulla di fatto per il Napoli.

82′

OCCASIONE NAPOLI! Sinistro improvviso dal limite di Raspadori, servito da Politano. Gollini salva tutto distendendosi in tuffo alla propria destra!

80′

Sostituzione Fiorentina: fuori Biraghi, dentro Terzic.

80′

Sostituzione Fiorentina: esce Sottil, entra Saponara.

79′

Raspadori cerca Elmas sulla trequarti, Amrabat capisce tutto e anticipa il macedone, guadagnando poi anche rimessa laterale vicino alla bandierina.

79′

Spalletti si gioca gli ultimi cambi, il Franchi accoglie con qualche fischio l’ex Simeone.

78′

Sostituzione Napoli: fuori Lobotka, dentro Ndombelé.

78′

Sostituzione Napoli: fuori Osimhen, dentro Simeone.

77′

Attacca ancora la Fiorentina con Dodò che apre a destra per Maleh. Il cross del centrocampista viola è però troppo alto per tutti e finisce fuori dalla parte opposta.

76′

Amrabat imbuca per Maleh, l’ex Venezia apre a sinistra senza guardare trovando la battuta al volo col piatto destro da parte di Sottil. Meret para centralmente.

75′

Continui capovolgimenti di fronte in questa fase della partita con le squadre molto lunghe e sfilacciate.

75′

Barak crossa al centro dalla sinistra, Anguissa legge bene la traiettoria del ceco e intercetta la palla facendo ripartire l’azione del Napoli.

74′

Raspadori calcia col destro da dentro l’area, Gollini para senza problemi.

74′ Jovic si stacca dalla marcatura di Kim e gira di testa verso la porta il cross di Biraghi. Palla troppo debole che non impensierisce Meret.



74′

Jovic si stacca dalla marcatura di Kim e gira di testa verso la porta il cross di Biraghi. Palla troppo debole che non impensierisce Meret.

71′

Sostituzione Napoli: fuori Lozano, dentro Politano.

71′

Barak sbaglia un facile appoggio per Sottil. Sembrano mancare un po’ di energie ai 22 in campo.

70′

Percussione centrale di Dodò, poi Kouamé spreca tutto aprendo a destra per un compagno che non c’è.

69′

Sostituzione Fiorentina: fuori Martinez Quarta, dentro Igor.

68′

Sostituzione Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Maleh.

68′

Jovic ammonito per proteste, stavolta Marinelli non può esimersi dall’ammonire il serbo.

67′

Sussulto d’orgoglio del Napoli che preme con tanti effettivi nella metà campo viola.

66′

Dopo un ottimo inizio di secondo tempo, il Napoli sembra aver perso l’abbrivio e i cambi di Spalletti per ora non hanno sortito gli effetti sperati.

65′

Raspadori prova a sfondare centralmente ma va a imbottigliarsi tra le maglie viola. Fiorentina che riparte.

63′

OCCASIONE FIORENTINA! Ripartenza rapida della viola condotta da Kouamé, servizio per Sottil che converge al centro e vede Barak liberissimo in area. Il ceco rientra sul sinistro e calcia sul primo palo, non trovando il gol per questione di centimetri.

62′

Prime mosse da parte dei due allenatori: Italiano non cambia nulla nello scacchiere inserendo Kouamé per Ikoné, Spalletti invece si sbilancia con Raspadori per Zielinski e Elmas per Kvaratskhelia.

61′

Sostituzione Napoli: fuori Zielinski, dentro Raspadori.

61′

Sostituzione Napoli: fuori Kvaratskhelia, dentro Elmas.

60′

Giallo per Martinez Quarta che stende Lozano da dietro.

59′

Sostituzione Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Kouamé.

59′

Sottil sguscia via ad Anguissa lungo l’out di sinistra, poi sbaglia completamente il cross al centro col destro. Grosso rischio per il francese del Napoli che, in caso di fallo sull’esterno viola, avrebbe difficilmente evitato di prendere il secondo giallo.

56′

Jovic prova a superare Rrahmani di forza ma commette fallo. Il serbo poi protesta a muso duro con Marinelli che, però, non lo ammonisce.

56′

Fiorentina che ha ripreso campo dopo gli sbandamenti di inizio secondo tempo.

55′

Squillo della Fiorentina con Sottil che rientra sul destro e calcia in porta da dentro l’area. Meret blocca a terra in sicurezza.

53′

Bonaventura finta il destro dal limite, poi rientra sul sinistro ma calcia comunque con l’esterno destro. Palla ampiamente a lato.

51′

OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia pennella morbido sul secondo palo col destro, Lozano ci arriva indisturbato ma mette incredibilmente a lato di testa! Altra occasionissima sprecata dagli uomini di Spalletti in questo avvio di secondo tempo.

51′

Barak calcia da lontanissimo, palla in curva.

50′

Lozano al cross dalla destra, Di Lorenzo riesce a toccare la palla sul primo palo ma non trova la porta.

49′

Primi minuti della ripresa tutti di marca napoletana, scenario decisamente diverso rispetto alla prima frazione di gioco.

49′

Altra azione offensiva del Napoli, Osimhen viene liberato al tiro al limite dell’area e prova il destro basso che però incoccia su Martinez Quarta.

48′

OCCASIONE NAPOLI! Zielinski scodella morbido in area, Rrahmani anticipa tutti di testa ma non riesce a centrare la porta di Gollini. Occasione d’oro sprecata dal difensore ex Verona.

47′

Altro fallo viola, stavolta c’è la sbracciata di Milenkovic sul volto di Osimhen. Zielinski sul pallone per il cross dalla destra.

46′

Fallo di Amrabat su Mario Rui. Punizione per il Napoli a centrocampo.

46′

Si ricomincia!



Nel secondo tempo si attendono le mosse dei due allenatori per sparigliare le carte e accendere definitivamente un match sin qui abbastanza chiuso.

Nessuna rete e poche emozioni al Franchi dove Fiorentina e Napoli non sono riuscite a sbloccare il punteggio nei primi 45 minuti. Gli unici squilli sono il sinistro di Bonaventura al minuto 24, fuori di poco dopo una leggera deviazione di Jovic, e la rete, giustamente, annullata nel finale di tempo a Osimhen per fuorigioco. Maggior possesso palla per la squadra di Italiano rispetto a quella di Spalletti ma entrambe hanno faticato a trovare il varco giusto nell’ultimo quarto di campo.

45’+3′

Finisce qui il primo tempo.

45’+3′

Break centrale di Zielinski e tocco di esterno per Lozano, il messicano sbaglia il primo tocco poi prova comunque la battuta a rete col destro, trovando a deviazione di Martinez Quarta che facilita la presa di Gollini.

45’+2′

Osimhen lotta su un pallone vagante nella propria metà campo e guadagna rimessa laterale.

45’+1′

Ci prova direttamente Mario Rui ma la traiettoria è bassa e colpisce in pieno la barriera viola.

45′

Due minuti di recupero.

45′

Milenkovic abbatte Zielinski a venti metri dalla propria porta. Punizione interessante per il Napoli, sul pallone ci sono Zielinski e Mario Rui.

43′

Kim illumina in area per Zielinski, il polacco crossa basso e teso dalla sinistra per Osimhen, Gollini anticipa tutti ma serve involontariamente Lozano in area. Il messicano calcia a botta sicura ma trova l’opposizione di Milenkovic, la palla carambola sul secondo palo dove Osimhen insacca. Il nigeriano è però in fuorigioco e Marinelli annulla la rete.

42′

Biraghi centra dalla sinistra per Jovic. Il serbo si abbassa anziché attaccare la palla che finisce in rimessa dal fondo.

40′

Ikoné prova lo slalom sulla trequarti offensiva, la difesa del Napoli non si fa sorprendere dall’esterno francese.

38′

Ingresso in area dalla sinistra di Sottil e destro basso verso la porta. La conclusione dell’esterno viola è troppo debole e centrale per impensierire Meret e, infatti, il portiere ospite para a terra senza patemi.

37′

Partita che non si sblocca al Franchi, serve un guizzo da parte di uno dei 22 in campo per farla infiammare.

35′

Fallo di Lozano su Amrabat e Fiorentina che torna in possesso dopo un buon momento del Napoli.

33′

Lozano seve un filtrante per Osimhen in area, il nigeriano brucia Martinez Quarta ma non arriva sul pallone perchè Gollini ferma tutto bloccando a terra la sfera.

33′

Il calcio d’angolo dalla sinistra viene deviato in fallo laterale dalla difesa di casa. Napoli ancora in attacco.

32′

Traversone di Mario Rui dalla sinistra, Di Lorenzo anticipa Biraghi ma il suo colpo di testa colpisce in pieno il viso del capitano viola. Palla in corner.

31′

Si riparte con una rimessa in zona difensiva per il Napoli.

31′

Problema tecnico per la quaterna arbitrale e gioco fermo per permetterne la soluzione.

29′

Kvaratskhelia ruba palla a Dodò in area e poi cade a terra dopo una leggera trattenuta dell’avversario, Marinelli lascia correre, la palla torna al georgiano che cerca Lozano a rimorchio ma trova solo maglie viola al limite dell’area.

28′ Cross di Di Lorenzo dalla destra, Gollini esce e blocca la sfera anticipando Osimhen.



27′

Nulla di fatto anche sul secondo calcio d’angolo, poi l’azione viola sfuma per il fallo di Amrabat su Lobotka.

26′

Palla tagliata del capitano viola, la difesa napoletana la tocca e sarà di nuovo corner dalla parte opposta.

25′

Fiorentina ancora avanti, spinta dalla Fiesole. Dodò guadagna un calcio d’angolo che verrà battuto da Biraghi a rientrare.

24′

OCCASIONE FIORENTINA! Kvaratskhelia perde palla in uscita, Amrabat serve subito Sottil che converge al centro dalla sinistra e calcia col destro. Meret non trattiene, la palla arriva a Bonaventura che prova la rasoiata dal limite col mancino e non trova la porta per un soffio dopo il tocco di Jovic. Che rischio per il Napoli.

23′

Fiorentina che insiste spesso e volentieri sulla fascia sinistra, affidandosi alla rapidità di Sottil e alla corsa di Biraghi.

22′

Sottil guadagna una rimessa laterale sul lato corto dell’area dopo un duello con Kim e Anguissa.

19′

Mario Rui ha spazio, avanza centralmente e serve Osimhen in area. La palla è leggermente arretrata e il nigeriano la lascia scorrere pensando all’arrivo di Lozano. Il messicano arriva effettivamente sulla palla ma è defilato, poi crossa al centro morbido per Kvaratskhelia che viene anticipato in calcio d’angolo da Milenkovic.

19′

Giallo per Spalletti dopo l’ennesima protesta di questo avvio di gara.

18′

Ingresso in area dalla destra di Lozano e palla al centro per Osimhen. Milenkovic anticipa il nigeriano in area piccola e salva i suoi.

18′

Partita che non decolla a livello di emozioni, anche se il Napoli sta prendendo più campo rispetto ai minuti precedenti.

16′

Si riparte con Marinelli che scodella la palla per Rrahmani nella metà campo ospite.

15′

Sottil a terra con le mani al volto dopo un colpo subito da Di Lorenzo. Protesta il Franchi che vorrebbe un provvedimento dell’arbitro per l’esterno azzurro.

14′

Zielinski a terra dolorante dopo un contrasto con Bonaventura, Marinelli non fischia, poi però concede comunque punizione al Napoli per una trattenuta di Dodò ai danni di Kvaratskhelia.

13′

Mario Rui perde palla in impostazione, Amrabat sbaglia però la misura del passaggio verticale per Ikoné e gli ospiti non corrono rischi.

12′

Lancio lungo di Di Lorenzo per Lozano. Il messicano si libera fallosamente di Biraghi e la Fiorentina riparte da un calcio piazzato nella propria metà campo.

10′

Fiorentina molto vivace e Napoli per ora sonnacchioso. Spalletti cerca di dare la scossa ai suoi protestando con Marinelli per un fallo su Di Lorenzo non ravvisato dalla terna arbitrale.

9′

Biraghi crossa dalla sinistra per Ikoné, Kim lo anticipa respingendo di testa.

8′

Serie di scontri a centrocampo su cui Marinelli usa un metro inglese e lascia correre. Poi Kvaratskhelia abbatte Dodò e l’arbitro deve interrompere il gioco assegnando calcio di punizione ai viola.

7′

Lancio per Osimhen troppo lungo. Rimessa dal fondo per la Fiorentina.

7′

Amrabat si libera di Lobotka con una finta nel cerchio di centrocampo e apre a sinistra per Sottil. L’esterno viola punta Di Lorenzo poi crossa al centro ma la palla è troppo su Meret che la blocca senza problemi.

5′

Sottil si intrufola in area napoletana con una percussione sul centro sinistra, poi però strozza l’assist al centro e la difesa ospite recupera palla.

5′

Ancora nessun sussulto in questo avvio di gara.

3′

Martinez Quarta anticipa Anguissa di un soffio e si prende il pestone dell’avversario. Marinelli non esita a estrarre il giallo per il giocatore del Napoli.

3′

Martinez Quarta sbaglia completamente l’apertura, dall’interno della propria area, per Dodò sulla destra. Palla in fallo laterale.

2′

Napoli che prova subito a costruire gioco dal basso, Fiorentina che pressa a tutto campo.

1′

Si comincia!

Nessun cambio invece per Spalletti che manda in campo lo stesso undici che ha dominato il Monza nell’ultimo turno di campionato. 4-3-3 con Kvaratskhelia e Lozano ai lati di Osimhen. Lobotka, Anguissa e Zielinski a centrocampo, Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni con Kim e Rrahmani coppia centrale. Panchina, almeno inizialmente, per gli acquisti estivi Simeone, Raspadori e Ndombelé.

Italiano sceglie discontinuità nell’undici iniziale rispetto agli 0-0 ottenuti a Empoli ed Enschede. Rispetto alla trasferta olandese, Gollini torna tra i pali al posto di Terracciano, nei quattro di difesa trovano spazio Dodò e Martinez Quarta, confermati invece Milenkovic e Biraghi. In mezzo al campo Maleh lascia spazio al neo-arrivato Barak, che affiancherà Amrabat e Bonaventura. In attacco torna Jovic con Ikoné e Sottil.

