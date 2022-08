Napoli, addio Fabian Ruiz: oggi le visite mediche con il Psg

Il Paris Saint Germain sta per prelevare quindi Fabian Ruiz dal Napoli. Il centrocampista è pronto a lasciare la Serie A per una cifra molto vicina ai 25 milioni di euro. Si tratta di una cessione che soddisfa il Napoli visto che il centrocampista sarebbe andato via a parametro zero il prossimo giugno. Da valutare, adesso, se questa trattativa sarà legata anche al possibile arrivo di Keylor Navas al Napoli, trattativa che ha subito una brusca frenata nei giorni scorsi.

Fantacalcio.it