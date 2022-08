Sfuma Cristiano Ronaldo: l’annuncio

L’offerta da 100 milioni di euro per il cartellino di Victor Osimhen, più il prestito annuale di Ronaldo (con il 75% dello stipendio pagato dallo United) sembrava essere il compromesso giusto per far felici tutti, ma alla fine la trattativa è saltata.

Come riportato dal migliore amico della stella portoghese ai microfoni del Chiringuito Tv, Cristiano ha deciso di non trasferirsi al Napoli e dovrebbe dunque rimanere al Manchester United in questa stagione.

