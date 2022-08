Trattativa Navas – Napoli – Prosegue il braccio di ferro tra il portiere costaricano e il PSG

Nulla di fatto, per ora, tra il portiere Keylor Navas ed il Napoli, dal momento che il costaricano non tra trovato l’intesa economica con il club parigino sulla cifra della buonuscita. Una cosa, però è certa Navas si svincola dai transalpini, per cui, potrebbe arrivare alla corte di Spalletti pure dopo la chiusura del mercato prevista per il primo settembre. Il club azzurro, perciò, resta alla finestra in attesa degli eventi. L’agente dell’estremo difensore ha già l’accordo con la dirigenza partenopea sull’ingaggio da corrispondere al suo assistito: quattro milioni netti per due stagioni con opzione sulla terza. Il Napoli, tuttavia, preme di avere il giocatore entro giovedì, poiché si rischierebbe di non farlo partecipare alla Champions i cui tempi di presentazione delle liste scade, appunto, il giorno seguente alla fine del calciomercato.