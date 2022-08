Anticipi di A di ieri – Vincono facilmente Roma e Inter, Milan fermato sullo 0 a 0 dal Sassuolo

Per il primo turno infrasettimanale di serie A della stagione, ieri, si sono disputati tre anticipi, i quali hanno registrato i successi facili di Roma e Inter, rispettivamente sul Monza per 3 a 0, con doppietta di Dybala e sulla Cremonese per 3 a1. Grazie alla vittoria sui brianzoli, alla quarta debacle di fila, i giallorossi di Mourihno si portano in testa alla classifica da soli, con 10 punti, in attesa delle partite odierne e di domani.. Quest’oggi, infatti, si giocheranno altre cinque gare tra cui Sampdoria – Lazio, Napoli – Lecce, e Juventus Spezia. Il turno valido per la quinta giornata si concluderà domani con gli ultimi posticipi Atalanta – Torino e Bologna – Salernitana