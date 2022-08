LAZIO vs NAPOLI – Tagliandi settore Ospiti a 40 euro

L‘Osservatorio per le manifestazioni sportive ha finalmente dato il suo benestare per la vendita dei tagliandi del settore Ospiti dello Stadio Olimpico di Roma, riguardo al match di sabato sera tra Lazio e Napoli. Il settore destinato ai tifosi napoletani sarà accessibile, tuttavia soltanto ai possessori della Fidelity Card, residenti sia in Campania che in altre regioni. Il costo del biglietto è di 40 euro per tutti, solamente i bambini inferiori ai quattro anni di età potranno entrare gratis, ovviamente accompagnati da un genitore. Per l’acquisto on line dei titoli di ingresso occorre andare sul sito di vivaticket, piattaforma web della Lazio.