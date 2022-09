Nell’ ultimo giorno di calciomercato il Benevento si regala Nwankwo Simy. L’attaccante è arrivato in città per firmare con la Strega. Indubbiamente si tratta di un ottimo colpo di mercato, che va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Caserta. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto.