Il calciomercato del Benevento chiude con gli ultimi colpi che riguardano gli arrivi di Simy, Leverbe (in prestito dal Pisa con diritto di riscatto) e Schiattarella, svincolatosi dal Parma. Ceduto Federico Barba al Pisa per 800 mila euro. Il giovane Talia, invece, va in prestito al Potenza.