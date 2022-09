IL PUNTO SULLA A – Quarta giornata, giallorossi mantengono il comando della classifica

Dopo i risultati di ieri, la Roma di José Mourinho mantiene il primato solitario in classifica in attesa delle gare di oggi. Nel mercoledì del turno infrasettimanale di calcio, registriamo il secondo pari di fila degli azzurri, in formazione rivoluzionata da Spalletti, che impattano, a sorpresa, per 1 a 1 al Maradona, contro un volitivo Lecce. Pari con identico risultato pure tra Sampdoria e Lazio, mentre vincono la Juve per 2 a 0 sullo Spezia e l’Udinese, di misura sulla Fiorentina. La quarta giornata andrà in archivio stasera con gli ultimi due posticipi Atalanta – Torino e Bologna -Salernitana.