VELA – 2022 Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: un buon inizio per gli italiani

Prima giornata intensa e con buone prestazioni da parte dei portacolori italiani impegnati nel Campionato del Mondo delle Classi 49er, 49erFX e Nacra 17 in svolgimento in Canada ad Halifax in Nova Scotia. Partenza netta per Tita – Banti nei Nacra 17 con Ugolini – Giubilei e Bissaro – Frascari che rimangono tutti in top ten. Nei 49er solo una prova disputata e buon settimo posto generale per Ferrarese – Chistè. Nella classe 49erFX la top ten è chiusa dall’equipaggio Germani – Bertuzzi.

Per tutte le informazioni sull’evento:

https://49er.org/event/2022-world-championship/

49er

La classifica overall dopo 1 prove:

1° Fisher – Pequin (FRA)

1° Taylor – Hawes (GBR)

3° Sztorch – Staniul (POL)

3° Mollerus – Macdiarmid (USA)

Gli italiani in gara:

7° Ferrarese – Chistè (ITA)

25° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA)

35° Anessi – Gamba (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Simone Ferrarese: “Giornata impegnativa con vento forte tra i 16 e i 18 nodi che è aumentato facendo crescere di conseguenza l’onda soprattutto in poppa. Questo ci ha permesso di disputare solo una prova in quanto poi le condizioni sono diventate impraticabili. Siamo soddisfatti del quarto posto nella nostra flotta. Siamo partiti con un buon feeling anche se possiamo sicuramente migliorare sulla velocità della barca. Abbiamo gestito molto bene le poppe che oggi erano il momento più delicato della prova. Siamo contenti e soddisfatti ma soprattutto concentrati per provare a migliorare quanto oggi non ha funzionato al cento per cento: vediamo come andrà.”

Il tecnico FIV Gianmarco Togni: “Giornata particolare: al mattino il vento era intorno ai 14 nodi che è poi velocemente cresciuto al momento delle regate dei 49er. La prova disputata è stata molto complicata e tesa proprio per queste condizioni in rapida evoluzione che non lasciavano margini a errori. Tutti bravi proprio per questo anche se nello specifico l’equipaggio Crivelli Visconti – Calabrò ha avuto la sfortuna di avere nelle vicinanze un equipaggio australiano che li ha investiti in una scuffia facendoli scuffiare a loro volta. Sono rimasti comunque concentrati recuperando. Siamo praticamente al giorno zero del Campionato, dobbiamo mantenere la giusta tensione e lottare su ogni prova.”

49erFX

La classifica overall dopo 3 prove:

1° Aanholt – Duetz (NED)

2° Echegoyen – Barcelò (ESP)

3° Bobeck – Netzler (SWE)

Le italiane in gara:

10° Germani – Bertuzzi (ITA)

30° Omari – Carraro (ITA)

31° Passamonti – Fava (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Jana Germani: “Primo giorno di regate: vento e onda non sono mancati poi è arrivata anche la pioggia. Abbiamo concluso 3 prove impegnative, siamo solo all’inizio e domani sarà un altro lungo giorno. Pronte a combattere.”

Il tecnico FIV Gianfranco Sibello: “Prima giornata abbastanza complicata per le atlete 49erFx con vento medio forte da sud est che ha creato un’onda ben formata e quindi non poche difficoltà per molti equipaggi. Giornata che non ci lascia completamente soddisfatti. Tutti e tre gli equipaggi non hanno ottenuto quanto è nelle loro corde e quindi siamo tornati a terra con la sensazione che ci manchi qualcosa. Questo ci deve dare stimoli e cattiveria in più per domani per riuscire a raccogliere di più. Le condizioni dovrebbero essere più tranquille, ci sarà bel tempo con una possibile brezza. Tre prove in programma. Il campionato è molto lungo con 16 prove e Medal Race. Dobbiamo giocarcela come abbiamo sempre fatto.”

Nacra 17

La classifica overall dopo 3 prove:

1° Tita – Banti (ITA)

2° Kurtbay – Keskinen (FIN)

3° Jarudd – Jonsson (SWE)

Gli altri italiani in gara:

4° Ugolini – Giubilei (ITA)

7° Bissaro – Frascari (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Caterina Banti e Ruggero Tita: “Siamo soddisfatti per questo primo giorno di regate impegnativo e di altissimo livello. Abbiamo un buon feeling con la barca che ci ha permesso di raccogliere ottimi risultati. Il Campionato però è solo all’inizio e il livello degli avversari è davvero alto. Ma un bravo ci sentiamo di dirlo a tutta la squadra che ha ben gareggiato in questa giornata.”

Il tecnico FIV Gabriele Bruni: “Oggi primo giorno di Campionato Mondiale: c’erano una media di 13 nodi. Il campo di regata è stato ben interpretato da tutti i ragazzi: Tita – Banti sono risultati sempre veloci. Ugolini – Giubilei, escludendo la terza prova dove hanno avuto qualche difficoltà in più, hanno fatto bene, Bissaro-Frascari possono recuperare.”