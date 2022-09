Si sono disputati ieri gli ultimi due posticipi di serie A, validi per la quarta di campionato. L’Atalanta, battendo in casa il Torino per 3 a 1, ha raggiunto la Roma, a quota 10, in vetta alla classifica. Nell’altra gara pari per 1 a 1 tra Bologna e Salernitana, al Dall’Ara. I felsinei devono, pertanto rimandare, ulteriormente, l’appuntamento con il primo successo di questa nuova stagione.