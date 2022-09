IL FISCHIETTO- NAPOLI vs LIVERPOOL affidata allo spagnolo del Cerro Grande

L‘Uefa ha appena reso noto la lista degli arbitri che dirigeranno nella due giorni di Champions League, che partirà domani. Per il big match Napoli vs Liverpool di dopodomani al Maradona, alle ore 21 è stato scelto il fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grand, i cui assistenti saranno Cebrian Davise e Auso, mentre vestirà il ruolo di quarto uomo il signor Soto Grado. Infine al Var agiranno Hernandez e Fernandez. L’arbitro iberico è una vecchia conoscenza del Napoli, infatti, ha diretto gli azzurri, in passato in due occasioni, la prima nel match degli ottavi di Europa League, a Salisburgo, nel marzo del 2018 ed il risultato fu di 3 a 1 per gli austriaci, la seconda, in Champions, nel girone eliminatorio, proprio contro i britannici, in Inghilterra, il 27 novembre del 2019. La gara terminò 1- 1.