Serie A, effetto derby nelle quote scudetto: per i bookie Milan favorito davanti a Inter e Juventus

ROMA – Effetto derby nelle scommesse dello scudetto, dove per la prima volta da inizio stagione il Milan diventa la prima scelta dei bookmaker. La vittoria di sabato con l’Inter e il pareggio della Juventus con la Fiorentina portano i rossoneri dal terzo al primo gradino del podio: la quota per Pioli e i suoi è ora fissata tra il 3,40 di Planetwin365 e il 3,50 di 888sport.it, in calo rispetto al 3,85 della settimana scorsa. Sale invece in maniera significativa l’offerta sull’Inter, ora tra 3,50 e 3,75 (era a 2,85 sette giorni fa), mentre la Juventus è a 4 volte la posta. Battuta d’arresto anche per la Roma, che dopo il ko con l’Udinese passa da 6,25 a 7,50, ora alla pari con il Napoli, in vetta alla classifica insieme al Milan.