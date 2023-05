In maniera improvvisa il Benevento annuncia l’arrivo del nuovo direttore sportivo Marcello Carli, il quale firma un contratto triennale con il club giallorosso. Lo si apprende dal sito ufficiale del club. A Carli, ex dirigente di Empoli, Cagliari e Parma, è affidata la risalita del club dalla serie C.