Calzona striglia i suoi – Occorre dignità, carattere ed orgoglio per chiudere nel migliore dei modi questa stagione da dimenticare

Contro l‘Atalanta, il Napoli ha fornito una prestazione inguardabile, probabilmente la peggiore di tutta la stagione, ostentando una crisi di gioco e di motivazioni inspiegabili per giocatori che, solo un anno fa, si fregiavano del titolo di campioni d’Italia. La bruttissima sconfitta di sabato, al Maradona,. ha sicuramente scosso tutto l’ambiente azzurro che, ora come ora, non può far altro che dire addio ad ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions. Il mister Calzona, il quale non ètuttavia, esente da colpe, alla ripresa degli allenamenti, ha strigliato i suoi, inducendoli a mostrare, una volta per sempre, un minimo di dignità ed orgoglio, doti, nettamente mancate al cospetto della compagine bergamasca che, a Fuorigrotta, ha fatto il bello ed il cattivo tempo, senza che gli azzurri reagissero come dovevano. Anzi, a fine gara, i calciatori partenopei hanno scambiato le maglie con gli avversari, con saluti e abbracci come se si festeggiasse qualcosa di buono. Un comportamento assurdo che ha pure indispettito il pubblico sugli spalti che, ovviamente, ha risposto con una sonora salve di fischi. Nello spogliatoio del Centro sportivo di Castel Volturno, quindi, c’è stato un duro faccia a faccia tra il ct della Slovacchia e tutta la rosa. Ai giocatori, il mister ha chiesto di tirar fuori, in questo finale, dignità, carattere e reattività. Se così non sarà, il fallimento diventerà totale e la squadra dimostrerà di non avere rispetto per la tifoseria napoletana, quest’anno, troppo amareggiata per le tantissime delusioni patite. Calzona ha detto ai suoi che nel match con i bergamaschi è mancata la solidità, la cattiveria agonistica ed il collettivo; non esiste più il gruppo, ognuno pensa a sè stesso. Pur se l’Europa è lontanissima, l’allenatore, ex vice di Sarri, non intende rassegnarsi e vuole chiudere il campionato e la sua avventura all’ombra del Vesuvio, con onore, invitando i calciatori a cacciare, finalmente, gli attributi. Domenica pomeriggio si va a Monza, contro una squadra che già, a Fuorigrotta nel girone di andata, mise in grande difficoltà il Napoli, costringedolo ad uno squallido 0 a 0. Adesso l’unico obiettivo rimasto è quello di dare qualche soddisfazione ai milioni di sostenitori azzurri, per addolcire, seppur minimamente, un’annata da dimenticare in fretta.