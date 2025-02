COPPA ITALIA – Il Bologna è la prima semifinalista della competizione tricolore, incontrerà la vincente di Juve – Empoli

Si è giocato ieri sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, il primo quarto di finale di Coppa Italia 2024/25, tra Atalanta e Bologna, che ha visto, a sorpresa, il successo degli ospiti, per 1 a 0 con rete, a dieci dal termine, di Cstro. Pertanto, gli emiliani accedono alla semifinale, dove si scontreranno con la vincente di Juventus – Empoli, in programmo a Torino, il giorno 26 febbraio. Per la cronaca, il Bologna arriva alla semifinale del trofeio Nazionale dopo ben 26 anni. Intanto, stasera, alle 21, andrà in scena, a San Siro, il secondo quarto tra Milan e Roma. La compagine che avrà la meglio, nella serata odierna, se la vedrà con una, tra Inter e Lazio che giocheranno il 25. Ricordiamo che le gare di semifinale si disputeranno in partite di andata e ritorno.