COPPA ITALIA – Il Milan è la seconda semifinalista della manifestazione tricolore e attende una tra Inter e Lazio

Nella seconda gara dei quarti di finale della Coppa Italia, ieri sera, il Milan ha battuto la Roma per 3 a 1, grazie alla doppietta dell’ex giallorosso Abraham e del neo acquisto Joao Felix, mentre per la squadra di Ranieri ha segnato Dovbyk. Una buona prestazione di tutta la formazione rossonera, in cui si sono, tuttavia, distinti Pablovic, Theo Hernsandez e il portoghese Felix. Ora, gli uomini di Concecao, in semifinale, attendono l’avversaria che uscirà dal quarto tra Inter e Lazio, in programma il 25 febbraio prossimo. Intanto, stasera si recupera Fiorentina – Inter che inizierà dal minuto 17. I nerazzurri cercheranno la vittoria per raggiungere, in cima alla classifica, il Napoli dell’ex Conte.