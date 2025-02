Petrazzuolo, Pavarese, Savino, Onofri e Agostini a NM LIVE

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli se la può giocare con l’Inter nonostante le difficoltà, fiducia in Billing e Gilmour, Raspadori può ritagliarsi uno spazio importante”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Inter? Il Napoli fa bene a concentrarsi su sè stesso, se iniziamo a riflettere troppo sulle difficoltà che si stanno presentando, poi non ne usciamo più e ci rendiamo conto che questa squadra sta facendo grandi cose, facendo fronte a grandi assenze, come quella di Anguissa, recentemente quella di Neres. Adesso sono rientrati Olivera e Spinazzola, però sono mancati anche loro. Quindi, penso che anche i risultati delle ultime settimane, tre pareggi di fila e una sconfitta, siano anche figlie delle assenze. Non voglio dare alibi, ma se analizziamo nel dettaglio, dalle romane si è fatto rimontare in extremis, contro il Como aveva tenuto il campo nonostante la debacle che c’è stata tra Rrahmani e Meret. Poi mi aspettavo qualcosa in più in termini di conclusioni nello specchio della porta da parte di Lukaku, però, questa è una situazione che va approfondita considerando lo stato di forma dei singoli elementi e chi meglio di Conte può conoscerlo. Sotto questo punto di vista ci andrei piano con i giudizi, vediamo questo Napoli dove può arrivare, ma ancora nulla è perduto, perché contro i nerazzurri il Napoli se la può giocare, ha un calendario che può permettere delle riflessioni e può affrontare, di volta in volta, tutte le partite con la massima serenità, quindi ci andrei cauto con i giudizi definitivi. Il mese di febbraio non ci è piaciuto in termini di risultati, però la squadra c’è e con calma se la può giocare. Il mese di febbraio più brutto di Conte risale ai tempi della Juventus al primo anno? Evitiamo paragoni, vista anche la sequenza di infortuni incredibile, che è anche una cosa legata alla sfortuna. Dispiace, perché nell’11 questa squadra è forte e può dire la sua fino alla fine. Io sono comunque ottimista. Conte sa il fatto suo, può essere dispiaciuto come tutti per gli infortuni e alla poca concretezza sotto rete, ma con la massima calma il Napoli può ottenere tutti i risultati del caso. Raspadori? Di sicuro Raspadori può dire la sua e ritagliarsi uno spazio importante in questo Napoli. Mi convince di più nella zona centrale dell’attacco. Mi sarebbe piaciuto vedere magari un duetto con Simeone per una partita intera, o magari pensando al passato, nel 3-5-2 con Osimhen e Raspadori. Sarebbe stato interessante da vedere, anche in base alle caratteristiche di Raspadori, e poteva tornare utile come soluzione, ma non abbiamo la macchina del tempo e bisogna sfruttare gli elementi che ha in rosa e Conte sta cercando di tirare fuori il massimo da questa rosa. Billing? Ha giocato molto bene a Como, forse deve guadagnarsi solo il minutaggio necessario per migliorare anche lo smalto fisico, ma ci arriverà. Con l’assenza di Anguissa, non dico che è costretto, ma quasi. L’Atalanta avrà quattro scontri diretti e anche per loro non sarà facile la sfida con l’Inter, può essere un crocevia molto importante per la loro stagione. Io comunque dal Napoli mi aspetto una grande partita, ma anche le successive che non vanno sottovalutate. Sono degli impegni importanti e il Napoli deve far fronte a queste sfide senza tanti elementi. L’ultimo infortunio di Anguissa mi è dispiaciuto molto, anche perché effettivamente questo problema al soleo se è verificato in diversi calciatori, è un problema da evidenziare. Certo è che con Billing e Gilmour il Napoli può ovviare a questa assenza. Credo che Napoli-Inter sarà una bella partita e speriamo sia una gara aperta. Nonostante le difficoltà, il Napoli se la può giocare con l’Inter”.

NM LIVE – Pavarese: “Napoli, servono compattezza e unità di intenti, Raspadori può essere determinante per il prosieguo della stagione”

NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Non è questione di leggerezza, ma vedo troppo disfattismo in giro e troppe polemiche. Questo è il momento di dimostrare quella compattezza e quella unità di intenti tra squadra, società, allenatore, staff e tifoseria. Questo è il momento dove dobbiamo unirci tutti. Non dimentichiamoci che il Napoli è secondo in classifica a un punto dalla prima, lasciamo da parte il rammarico. Un incidente di percorso poteva capitare, è capitato a inizio stagione a Verona ed è capitato adesso a Como, dove nel secondo tempo c’è stato un calo di attenzione più che fisico, quell’attenzione che ha consentito al Como di guadagnare metri e fiducia soprattutto nel possesso palla. Se quella occasione prima del 2-1 di McTominay fosse andata nel modo giusto, magari adesso staremmo parlando di un’altra cosa. In questo momento servono compattezza e unità di intenti da parte di tutti. Dobbiamo stare vicino a questi ragazzi, perché questa è una partita importante, ma non determinante per il prosieguo del campionato. E’ vero che l’Atalanta ha l’opportunità di avvicinarsi alle prime due e quindi mettere ancora di più in essere la propria candidatura per la vittoria finale, ma dobbiamo guardare con fiducia al futuro e al finale di campionato, perché credo che il calendario aiuta più al Napoli che alle due avversarie. Quello che conta è essere tutti uniti per sabato, per disputare una partita importante, dove anche un pareggio per il Napoli può essere utile. Raspadori e Billing? Billing l’ha voluto Conte e bisognava dargli il tempo e la possibilità di potersi ambientare, è giovane e non ha l’esperienza di McTominay. Lui è giovane e ha dimostrato di avere delle qualità importanti. E’ chiaro che la partita con l’Inter non ha bisogno di ulteriori motivazioni, perché comunque le trovi da soli, magari il ragazzo può fare ancora meglio. Sono convinto che Conte ci stupirà con qualche innovazione. Politano più alto? O magari uno Spinazzola più alto come a Firenze, ma con Spinazzola lì il sacrificato potrebbe essere proprio Raspadori, che in questo momento sta dimostrando quella verve realizzativa che serve. Un posto fisso per Raspadori in campo? Quello che conta è che toglie il sonno a Conte e che può essere un calciatore determinante per il prosieguo della stagione. La Juventus può rientrare? Io penso che Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto fino alla fine, ma bisogna tener conto dell’Atalanta che, è vero che hanno perso l’occasione di rientrare con il Cagliari, ma puntavano molto sul passaggio del turno in Europa e avevano messo in secondo piano la gara di campionato. L’Atalanta mi preoccupa soprattutto per la grande crescita fisica a cui ci ha abituato Gasperini da marzo in poi, fino alla fine del campionato. 4-3-3 o 3-5-2? L’importante è che si giochi in 11, la differenza la fa chi crea superiorità numerica e il Napoli ha i calciatori giusti per saltare l’uomo e che sanno creare superiorità numerica”.

NM LIVE – Savino: “Napoli, meglio continuare con il 3-5-2, Billing calciatore di qualità e quantità”

NAPOLI – ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “4-3-3 o 3-5-2 contro l’Inter? Credo che sia meglio continuare con il 3-5-2, perché Raspadori ha segnato nelle ultime partite ed è tra i calciatori più in forma, poi si vedrà più avanti, anche perché cambiare spesso il modulo porta più confusione, basta guardare il secondo gol preso a Como, la difesa a tre con il capitano in quel ruolo ci devi lavorare, quella palla va chiusa meglio ed eventualmente va fatta giocare sugli esterni, ma non in mezzo ai tre. Il Napoli ha fatto un buon primo tempo a Como, forse tra i migliori di questo ultimo periodo, però quando arrivi alla conclusione, devi concludere meglio e il Napoli ha avuto l’opportunità per farlo ed ha sbagliato. Billing? Ha fatto un ottimo primo tempo, con l’infortunio di Anguissa è giusto riproporlo in questo momento. E’ un calciatore di qualità e di quantità, ha una buona fisicità in mezzo al campo. Arbitri? In questo periodo c’è tanto equilibrio li davanti e le squadre si giocano tanto. Gli errori sono stati fatti e spero che se ne facciano di meno d’ora in poi, con l’equilibrio che c’è davanti tra Napoli, Inter, Atalanta e ci metterei anche qualche altra squadra, alla fine diventano sempre più determinanti gli arbitraggi, quindi spero che si vedano sempre meno errori e che gli arbitri vengano aiutati”.

NM LIVE – Onofri: “Napoli e Inter si giocano lo Scudetto, ma occhio all’Atalanta che può ancora inserirsi”

NAPOLI – CLAUDIO ONOFRI, ex allenatore ed ex difensore del Genoa, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Con tutti questi infortuni devi adattarti, però se vuoi lottare per lo Scudetto, devi avere un parterre di calciatori che ti possono dare una mano che non siano titolari, ma che quando prendono il posto dei titolari cercano di dare il massimo. Può diventare un vantaggio per la voglia di gente che ha giocato meno di dimostrare il proprio valore. Un ritorno al 4-3-3 o la conferma del 3-5-2 contro l’Inter? Quando un allenatore riesce a trovare uno spartito da dettare ai propri calciatori e questi lo interpretano sempre al meglio, penso che bisogna mantenersi su quel fino logico. E’ vero che le partite le vinci attraverso le giocate dei singoli calciatori, ma alla lunga bisogna riconoscere che il lavoro del regista, se vogliamo chiamare così l’allenatore, è un qualcosa che determina l’innalzamento del valore stesso della rosa, per cui io mi atterrei al modulo che già conoscono i calciatori. Assetto diverso a centrocampo vista l’assenza di Anguissa? L’allenatore, in base a quello che i calciatori danno in allenamento, fa le scelte appropriate. Ho sempre apprezzato il carisma e la voglia di trasmettere convinzione di Antonio Conte alle squadre che allenava, anche nei primi assaggi di carriera, però devo dire che quest’anno ha contribuito moltissimo, oltre ad avere calciatori di spessore tecnico, ad elevarli attraverso una condizione di quello che devono fare in qualsiasi momento della partita, sia in fase di possesso che in fase di non possesso palla. Bisogna riconoscere questo valore aggiunto a questa squadra. Parliamo di Napoli e Inter, ma aggiungerei anche l’Atalanta: questo terzetto sta facendo delle cose importanti. L’Atalanta ha ancora la possibilità, anche attraverso lo scontro diretto tra Napoli e Inter, di inserirsi e tornare a combattere per la prima posizione. Il mese di marzo è un mese decisivo, però conoscendo molto bene Gasperini e avendo visto il suo lavoro sui campi a Genova, credo che ci troviamo di fronte a uno dei migliori allenatori in Europa. Questa capacità si innalza dal fatto che ci sono calciatori a disposizione forti, ma che lui fa diventare fortissimi. Non avendo sulle spalle l’impegno di dover vincere a tutti i costi, non avendo l’impegno europeo, può confrontarsi solamente con il campionato e questo è un vantaggio. Aldilà di tutto questo, credo che sia una squadra che è in grado di combattere per traguardi che erano impensabili fino a poco tempo fa, quindi metterei l’Atalanta tra le candidate per il titolo”.

NM LIVE – Agostini: “Il Napoli ha una rosa completa che può sopperire alle assenze, Conte penso giocherà col 3-5-2 contro l’Inter”

NAPOLI – MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “I tanti infortuni nel Napoli? A giocare troppo si gioca troppo, ma può essere anche un problema di carichi di lavoro che magari con poco recupero possono succedere. Con i ritmi che ci sono adesso, alcuni infortuni possono succedere. Giocando troppo e come il Napoli allenandosi anche troppo durante la settimana può succedere, però penso che il Napoli abbia la rosa completa per poter sopperire alle assenze. 4-3-3 o 3-5-2? Il modulo che sta adottando Conte va bene, le partite si perdono per episodi, soprattutto per disattenzioni, nell’ultima giornata se vediamo i “gollonzi” subiti o fatti, c’è da mettersi le mani nei capelli. Bisogna avere più attenzione su certe manovre e su certi palloni giocati, perché altrimenti si subiscono dei gol e si perdono dei punti importanti, ma credo che il Napoli abbia tutto il tempo per poter tornare in testa alla classifica, già dallo scontro diretto di sabato. Per Raspadori non si riesce a trovare un posto fisso sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2? In quel ruolo lì c’è qualche giocatore importante che ha delle caratteristiche che in certe partite servono di più rispetto a quelle di Raspadori. Con l’infortunio di Neres, adesso credo che Raspadori abbia la possibilità di potersi esprimere e lo sta dimostrando. Penso che Conte giocherà come ha giocato l’ultima partita. Lotta Scudetto? Il Napoli ha tutte le possibilità per tornare in testa, ma sia Inter che Napoli devono stare attente e guardarsi dall’Atalanta, perché è una squadra che da qualche partita è tornata a giocare ad un certo livello e sta facendo tanti gol, però deve affrontare degli scontri diretti che sono difficili e deve stare attenta. Il Napoli già con lo scontro diretto può tornare in testa”.