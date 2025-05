Biglietti Napoli vs Cagliari – Sono in vendita una piccola scorta di tagliandi per il settore Distinti Inferiori

La SSC Napoli ha comunicato che vi è una nuova disponibilità di biglietti per assistere a Napoli-Cagliari:a nel settore Distinti Inferiori. Inoltre il club azzurro, riguardo al settore ospiti, ha deciso, in accordo con la Questura di Napoli, che sarà destinato alle attività sociali che la società ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile. Questi ultimissimi tagliandi, in vendita dalle 12, saranno esauriti in men che non si dica.