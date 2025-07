Mercato – Il difensore di proprietà della Juve Miretti pronto a trasferirsi alla corte di Antonio Conte

Il Napoli, dopo c Milinkovic Savic, che arriverà in ritiro in giornata, sta per chiudere un’altra trattativa. Fabio Miretti, quest’anno in prestito al Genoa,via Juventus, proprietariadel cartellino, è sempre più vicino alla firma col club azzurro. Infatti,la la trattativa pare essere in diittura d’arrivo. C’è stata una velocizzazione dell’affare nelle ultime ore, quindi il centrocampista sarà, al 90% il prossimo nuovo acquisto di Manna. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 10/12 milioni, mentre al calciatore è stato offerto un contratto quadriennale, a 1,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, la SSCN sta riflettendo se chiudere subito, a titolo definitivo, oppure prenderlo in prestito con obbligo di riscatto.