In concerto con EA7, la SSCN ha appena presentato la terza maglia della stagione 2025/26. Per la prima volta in assoluto, il club di De Laurentiis ha scelto un colore inedito, in omaggio al famoso e proverbiale caffè napoletano. Un marroncino scuro che richiamo, appunto, la bevanda più nota al mondo, del capolugo campano. Nella nostra città, il caffè rappresenta un rito a cui nessuno si sottrae. Da più di 200 anni, il popolo partenopeo custodisce, con immenso orgoglio l’arte della preparazione, dalla tradizionale tazzullella e cafè. Qiuest’ultima costituisce un’autentica istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà, come per esempio il caffè sospesao che esiste solo qui. Un atto di generosità verso chi non può permettersi di comparlo. Naturalmente, anche la terza maglia, in stile polo, con bordature azzurre, a complòetamentodel kit, porta, in petto al centro, sotto il colletto, lo scudetto vinto a maggio scorso. Sul dorso invece si legge la scritta “SSC Napoli”, a dimostrazione dell’identità unica del Club.