NEWS

Completato il Kit maglie SSCN – Presentata, dal club azzurro, la terza maglia della prossima stagione, un colore inedito

Armando Fico 11 Agosto 2025 0 50 sec read

In concerto con EA7, la SSCN ha appena presentato la terza maglia della stagione 2025/26. Per la prima volta in assoluto, il club di De Laurentiis ha scelto un colore inedito, in omaggio al famoso e proverbiale caffè napoletano. Un marroncino scuro che richiamo, appunto, la bevanda più nota al mondo, del capolugo campano. Nella nostra città, il caffè rappresenta un rito a cui nessuno si sottrae. Da più di 200 anni, il popolo partenopeo custodisce, con immenso orgoglio l’arte della preparazione, dalla tradizionale tazzullella e cafè. Qiuest’ultima costituisce un’autentica istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà, come per esempio il caffè sospesao che esiste solo qui. Un atto di generosità verso chi non può permettersi di comparlo. Naturalmente, anche la terza maglia, in stile polo, con bordature azzurre, a complòetamentodel  kit, porta, in petto al centro,  sotto il colletto, lo scudetto vinto a maggio scorso. Sul dorso invece si legge  la scritta “SSC Napoli”, a dimostrazione  dell’identità unica del Club.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Beretta: “Fiorentina e Napoli club virtuosi e vincenti”

Il presidente della Lega Calcio Maurizio Beretta ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino per parlare della finale di Coppa Italia tra viola e Napoli: “Sono due società virtuose e vincenti […]

1 Maggio 2014 0 51 sec read

Genoa-Napoli: previsti 6000 tifosi azzurri

Si prevede una vera e propria invasione azzurra per il match di mercoledì sera tra Genoa e Napoli. Saranno circa 6000 i supporter partenopei che […]

23 Ottobre 2017 0 21 sec read

Juve-Napoli, sfida che vale una stagione

Stasera a Torino sarà una vera e propria sfida verità, una sfida che può valere una stagione. Il Napoli, da quando la Juventus gioca nel […]

23 Maggio 2015 0 27 sec read

Mertens: “Massima concentrazione sul match con il Milan”

Dopo la doppietta di ieri sera a Pescara, Dries Mertens scrive su Twitter: “Non era il modo in cui volevamo iniziare la nuova stagione, massima […]

22 Agosto 2016 0 9 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui