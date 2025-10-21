NEWS

PSV–Napoli, tensione in Olanda: 180 tifosi azzurri arrestati a Eindhoven

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025

Le autorità olandesi: “Comportamento pericoloso nel centro città”. In manette anche altri quattro sostenitori partenopei

EINDHOVEN – Vigilia ad alta tensione per PSV–Napoli. A poche ore dal match di Champions League, le forze dell’ordine olandesi hanno arrestato circa 180 tifosi del Napoli nel centro di Eindhoven. L’operazione è stata confermata dall’agenzia Ansa, che ha citato fonti della polizia locale e della stampa olandese (ANP).

Secondo la ricostruzione, il gruppo di tifosi partenopei si sarebbe reso protagonista di disordini e atteggiamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, costringendo gli agenti a intervenire in massa. Le autorità hanno parlato di “comportamenti che minacciavano l’ordine pubblico”, senza tuttavia segnalare danni o feriti gravi.

Oltre ai 180 fermati, altri quattro sostenitori azzurri sono stati arrestati in diverse zone della città. Tutti sono stati condotti in commissariato per l’identificazione e verranno rilasciati una volta completate le procedure di controllo.

La città di Eindhoven, già blindata da ore per l’arrivo dei tifosi italiani, aveva predisposto un piano di sicurezza rafforzato, temendo possibili scontri tra le due tifoserie. L’allerta era scattata sin dal pomeriggio, con decine di agenti schierati nel centro e nei pressi dello stadio Philips Stadion.

La partita, valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League, si giocherà in un clima di massima sorveglianza. Il Napoli, intanto, ha seguito con apprensione le notizie provenienti dal centro città, ma ha preferito non rilasciare commenti ufficiali in attesa di chiarimenti dalle autorità olandesi.

Vincenzo Letizia

