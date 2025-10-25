NewsMix24

Torna l’ora solare, lancette dell’orologio indietro: ecco quando ci sarà il cambio

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025

L’ora legale, che prolunga la luce serale, tornerà in vigore a fine marzo 202

Giornate più corte e meno ore di luce. Con il mese di ottobre insieme all’autunno arriva anche l’ora solare, che tornerà ufficialmente tra stanotte, ovvero 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte (alle 3:00) le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora.

Con lo spostamento delle lancette si avrà un’ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo. I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno cambiati manualmente i ‘vecchi’ dispositivi analogici.

Vincenzo Letizia

