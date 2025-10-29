Ultim’ora – Scomparso il noto musicista napoletano James Senese, sassofonista di Napoli Centrale, aveva 80 anni

Una brutta nottizia è giunta da poco nella nostra Redazione, è Morto all’età di 80 anni, il famoso musicista napoletano James Senese, autentica leggenda del Jazz partenopeo, peraltro impareggiabile sassofonista del gruppo degli Showmen e di Napoli Centrale. Semese ha miltato anche nella band di Pino Daniele. Da alcuni mesi il jazzista aveva accusato una grave infezione polmonare che lo aveva costretto al ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli, a fine settembre. La notizia della sua scomparsa è stata pubblicata sui social da Enzo Avitabile, amico fraterno di lunga data, il quale ha scritto:

“James Senese lascia un’eredità musicale straordinaria, capace di ispirare generazioni di musicisti e appassionati di jazz e funk in Italia e nel mondo. La sua musica continuerà a vivere come simbolo di creatività, passione e cultura napoletana”. La città è in lutto ed il popolo di Napoli piange un altro artista unico e fenomenale.