Infortunio per André‑Frank Zambo Anguissa: stop durante l’allenamento con il Cameroon

Vincenzo Letizia 12 Novembre 2025 0 54 sec read

Brutta tegola per la SSC Napoli: il centrocampista Zambo Anguissa ha dovuto interrompere prematuramente l’allenamento con la nazionale camerunense a causa di un infortunio. La notizia è stata riportata come ufficiale: l’atleta, impegnato con la selezione del Camerun, ha accusato un problema fisico durante la sessione, costringendo lo staff medico a un accertamento immediato.

Il momento dell’infortunio ha generato apprensione anche tra i tifosi partenopei, considerato che Anguissa ricopre un ruolo chiave nel centrocampo della squadra azzurra. Il club, che sarà ora in attesa di aggiornamenti sullo stato del giocatore, potrebbe affrontare i prossimi impegni ufficiali in campionato o in coppa senza il suo faro mediano. A detta delle prime indiscrezioni, la lesione potrebbe essere di natura da valutare nei prossimi giorni: in tal senso, si attendono gli esami strumentali per determinare con precisione tempi di recupero e piano riabilitativo.

La speranza per la tifoseria azzurra è che l’infortunio non comporti stop prolungati, permettendo al giocatore di tornare al più presto a disposizione dello staff del Napoli e mantenere quella solidità che ha saputo garantire nel corso della stagione.

Vincenzo Letizia

