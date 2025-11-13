IN EVIDENZA

Napoli, sospiro di sollievo: Anguissa evita la lesione, solo affaticamento. Rientro in 10 giorni

Vincenzo Letizia 13 Novembre 2025 0 24 sec read

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: gli esami effettuati da Frank Zambo Anguissa alla clinica Pineta Grande fi Castel Volturno hanno escluso lesioni muscolari. Come riportato da La Repubblica, si tratta soltanto di un affaticamento. Il centrocampista camerunense dovrà restare ai box per circa dieci giorni e potrebbe saltare solo la sfida di campionato contro l’Atalanta del 22 novembre, per poi tornare a disposizione in tempo per la partita di Champions League contro il Qarabag del 25 novembre.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Il FISCHIETTO – FIORENTINA vs NAPOLI assegnata all’arbitro Marchetti di Ostia, al Var Valeri

L‘anticipo di domani sera, al Franchi, tra Fiorentina e Napoli, relativo alla penultima giornata di serie A, è stato affidato all’arbitro Marchetti di Ostia, il […]

16 Maggio 2024 0 37 sec read

Higuain: “È un buon momento, dobbiamo sfruttarlo. Ringrazio mister Sarri”

Dopo la vittoria conquistata per 3-1 contro il Sassuolo, Gonzalo Higuain, autore di una doppietta, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium: “E’ […]

16 Gennaio 2016 0 21 sec read

Giovanni Scotto: “Reina può arrivare anche senza Benitez in panchina, ultime su Sepe e Valdifiori”

GIOVANNI SCOTTO, giornalista del Roma, esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce […]

12 Maggio 2015 0 1 min read

UFFICIALE – NAPOLI vs CAGLIARI sarà diretta da Federico La Penna di Roma, al Var Paterna e Abisso

Come previsto. è arrivata l’ufficialità sulla designazione dell’arbitro di Napoli Cagliari, di venerdì sera, a Fuorigrotta. Sarà il signor Federico La Penna della sezione di […]

21 Maggio 2025 0 24 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui