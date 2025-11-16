NEWS

Napoli, tra la preoccupazione per Hojlund e l’ottimismo per Lukaku: Conte osserva e spera

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025 0 1 min read

Per qualche minuto, ieri, il cuore dei tifosi del Napoli ha rischiato davvero un sussulto. La Gazzetta dello Sport ha infatti riportato l’assenza improvvisa di Rasmus Hojlund dalla sfida tra Danimarca e Bielorussia: niente panchina, niente distinta, solo un’assenza improvvisa che — visti i tempi — ha fatto scattare l’allarme dalle parti di Castel Volturno.
In realtà, come spiegato dal quotidiano, il giovane attaccante ha soltanto accusato un leggero stato influenzale, nulla che riguardi infortuni o ricadute fisiche. Solo un malessere passeggero, sufficiente però a tenerlo fuori da un match ufficiale. Il ritorno è previsto già martedì, in una partita speciale contro la Scozia dell’amico e compagno di squadra Scott McTominay. Una rassicurazione importante per Antonio Conte, che vede in Hojlund un elemento sempre più centrale nel suo progetto tecnico.

Allo stesso tempo, a Castel Volturno si respira un’aria quasi opposta, fatta di ottimismo crescente. Il motivo è Romelu Lukaku, impegnato in una corsa contro il tempo per anticipare il proprio rientro. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il belga sta lavorando senza sosta: mentre il resto della squadra ha osservato un paio di giorni di riposo, lui ha scelto di restare al centro sportivo, allenandosi in solitaria anche nel weekend.
L’obiettivo è ambizioso: essere già convocabile per Roma-Napoli del 30 novembre, una data carica di significato, visto il suo passato giallorosso. Conte lo considera fondamentale non solo per il peso tecnico e realizzativo, ma anche per l’equilibrio mentale e tattico del gruppo. Lukaku ha optato per una terapia conservativa, accelerando i tempi ma senza forzare oltre il necessario — consapevole che un rientro mal gestito potrebbe esporlo a una recidiva.

Tra il sollievo per Hojlund e la determinazione di Big Rom, il Napoli si avvicina dunque alle prossime settimane con un misto di prudenza e speranza. Due centravanti, due situazioni differenti, un’unica certezza: Conte ha bisogno di entrambi per ritrovare continuità, gol e identità.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

De Rienzo: “Bigon abile e capace”

JOLANDA DE RIENZO, giornalista e conduttrice tv, è intervenuta a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web […]

3 Febbraio 2015 0 1 min read

Benitez sempre più lontano da Napoli…

Il rinnovo di Rafa Benitez è sempre più lontano. De Laurentiis è sempre più vicino ad affidare la squadra per il prossimo anno a Sinisa […]

21 Aprile 2015 0 20 sec read

Turrini: “Spero che Higuain non si faccia tentare da offerte altisonanti, la squadra azzurra ha ottime basi ma per il grande salto servono innesti di qualità”

Piacevole chiacchierata con Francesco Turrini, ex centrocampista del Napoli che ha commentato il recente momento degli azzurri a 90′ dal finale di stagione. “A questi livelli […]

11 Maggio 2016 0 2 min read

Fiorentina-Napoli (Finale coppa Italia 2014): diretta tv e streaming

Finale di Coppa Italia tra Fiorentinae Napoli in diretta tv e streaming in chiaro grazie a mamma Rai, dopo le fibrillazioni dovute allo sciopero proclamato (e poi revocato) dai giornalisti. Sarà […]

29 Aprile 2014 0 40 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui