NAPOLI vs Qarabag – Ancora disponibilità di tagliandi delle Curve per il match di Champions del 25 novembre

Ieri, sono stati messi in vendita i tagliandi per la partita di Champions League Napoli – Qarabag, del 25 novembre prossimo, al Maradona, valida per la quinta giornata del mega girone eliminatorio. Al momento non c’è stata la corsa al biglietto, quindi sono ancora disponibili i tagliandi per le due Curve. Qui di seguito, i porezzi praticati dalla Società azzurra:
Curve Inferiori € 30.00
Curve Superiori € 55.00
Distinti Inferiori € 70.00
Distinti superiori € 95.00
Distinti Premium € 110.00.
Tribuna Nisida € 120.00
Tribuna Posillipo € 145.00
Tribuna Posillipo Premium € 185