NAPOLI vs Qarabag – Ancora disponibilità di tagliandi delle Curve per il match di Champions del 25 novembre

Armando Fico 18 Novembre 2025 0 22 sec read

Ieri, sono stati messi in vendita i tagliandi per la partita di Champions League Napoli – Qarabag, del 25 novembre prossimo, al Maradona, valida per la quinta giornata del mega girone eliminatorio. Al momento non c’è stata la corsa al biglietto, quindi sono ancora disponibili i tagliandi per le due Curve. Qui di seguito, i porezzi praticati dalla Società azzurra:

Curve Inferiori € 30.00

Curve Superiori € 55.00

Distinti Inferiori € 70.00

Distinti superiori € 95.00

Distinti Premium € 110.00.

Tribuna Nisida € 120.00

Tribuna Posillipo € 145.00

Tribuna Posillipo Premium € 185

Armando Fico

