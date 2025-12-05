AMARCORD – Napoli-Juventus: storia, battaglie e ricordi eterni

Ci sono rivalità che superano il campo, che raccontano un Paese, due visioni, due culture. Napoli-Juventus è una di queste. Ogni sfida è un capitolo di un romanzo acceso, passionale, napoletanissimo. Una partita che scandisce ere e che, ogni stagione, ritorna come un richiamo identitario. E quando il duello si gioca a Fuorigrotta, nel catino del Maradona, diventa un evento a sé.

Il bilancio complessivo al Maradona: numeri e tendenze

Ecco il quadro dei precedenti in casa del Napoli, considerando tutte le competizioni ufficiali:

Partite giocate a Napoli: 78

Vittorie Napoli: 30

Pareggi: 20

Vittorie Juventus: 28

Gol segnati dal Napoli: 101

Gol segnati dalla Juventus: 96

Negli ultimi 15 confronti a Fuorigrotta, però, il pendolo pende nettamente dalla parte azzurra:

Vittorie Napoli: 9

Pareggi: 3

Vittorie Juventus: 3

Con una media gol che premia la produzione offensiva azzurra, spesso decisiva tra mura amiche.

Il Maradona resta un fortino: negli ultimi anni il Napoli ha imposto gioco, intensità e identità, lasciando la Juve troppo spesso costretta a difendersi.

La partita simbolo: Napoli-Juventus 5-1, Supercoppa Italiana – 1 settembre 1990

Non una semplice vittoria: una delle notti più gloriose dell’intera storia del club.

È il 1º settembre 1990, pochi mesi dopo il secondo scudetto. Il Napoli campione d’Italia affronta la Juventus vincitrice della Coppa Italia nella Supercoppa.

Davanti a un San Paolo esondante di entusiasmo, gli azzurri travolgono i bianconeri con un 5-1 che resta ancora oggi il successo più largo del Napoli sulla Juve. Marcatori di quella notte: Careca (2), Silenzi, Crippa e Renica.

Per la Juve, gol della bandiera di Roberto Baggio.

Perché fu una partita epocale

Fu il primo trofeo italiano della stagione, che il Napoli vinse con autorità assoluta.

Fu l’ultima Supercoppa sollevata nell’era Maradona.

Fu la dimostrazione di quanto fosse devastante quel Napoli: tecnico, fisico, compatto, feroce.

Fu un simbolo di supremazia psicologica in una rivalità storica.

Quella notte, il San Paolo ribolliva: un boato continuo che accompagnò la squadra verso una prova di forza totale, mai più replicata con tale margine contro i bianconeri.

L’ultimo precedente: il segnale degli ultimi anni

In tempi recenti, Napoli-Juventus continua a essere una sfida molto più equilibrata rispetto all’andamento storico, ma al Maradona sono gli azzurri ad aver preso il comando.

L’ultimo precedente: 25 gennaio 2025, Napoli-Juventus 2-1

L’ultimo capitolo della rivalità si è scritto il 25 gennaio 2025 al Diego Armando Maradona, in una serata che ha confermato ancora una volta quanto questo stadio possa cambiare il destino delle grandi sfide.

La Juventus passa in vantaggio al 43′ con Kolo Muani, rapido a sfruttare un inserimento centrale e a battere Meret proprio nel momento migliore dei bianconeri. Il Maradona si gela per un istante, ma la reazione azzurra arriva violenta e determinata nella ripresa.

Al 57’, dopo una splendida azione costruita sulla destra, Anguissa raccoglie l’assist di Politano e infila Szczęsny con un diagonale potente per l’1-1 che rimette tutto in equilibrio.

Il controsorpasso arriva dodici minuti dopo: rigore per il Napoli e Romelu Lukaku resta freddissimo dal dischetto, spiazzando il portiere e firmando il definitivo 2-1 al 69’. Il Maradona esplode, trasformandosi nel solito catino di fuoco che accompagna le grandi rimonte azzurre.

Nel finale la Juventus tenta il forcing con i cambi — entrano Douglas Luiz, Conceição e Vlahović — ma il Napoli regge con ordine e cuore, portando a casa una vittoria preziosa e meritata.

Un successo che ha ribadito una tendenza ormai consolidata: negli ultimi anni, al Maradona, il Napoli ha spesso avuto la meglio sulla Juventus, imponendo ritmo, intensità e una lettura emotiva della partita che i bianconeri faticano a gestire.

Conclusione

Napoli-Juventus è memoria, rivalità, teatro e battaglia.

Una sfida che si rigenera, che cambia interpreti ma non intensità.

Dalla notte epica della Supercoppa 1990 ai duelli moderni, ogni partita racconta un pezzo di storia, ogni ricordo ne alimenta altri.

E nel cuore di ogni tifoso azzurro, quel 5-1 del 1º settembre 1990 continua a brillare come la notte in cui Napoli volle – e seppe – essere più grande di tutto.